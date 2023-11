Municipio di Termoli tinto di rosso contro la violenza sulle donne

TERMOLI. Sempre più spesso giungono segnali luminosi di colore diverso dal municipio di Termoli. Provengono con variazioni e tonalità cromatiche differenti in relazione alle sempre più varie e differenti campagne di sensibilizzazione.

Stasera, in vista della Giornata contro la violenza sulle donne in programma domani, il Comune si è tinto di rosso per aderire all’iniziativa nazionale, su impulso dell'assessore alle Politiche sociali, Silvana Ciciola.

Galleria fotografica