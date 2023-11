Scarpette rosse ai piedi dell'altare

SAN MARTINO IN PENSILIS. Su iniziativa delle donne della parrocchia di San Martino in Pensilis sono state esposte delle scarpette rosse ai piedi dell'altare principale e sopra gli altari laterali della chiesa madre di San Pietro Apostolo.

Un gesto di condivisione e preghiera in memoria di tutte le donne vittime di violenza e che ogni giorno subiscono abusi e soprusi in nome di un presunto amore. Un affidamento a Dio e alla intercessione dei Santi affinché possano trovare luce e grazia per uscire da situazioni di dolore e angoscia e trovare la forza di chiedere aiuto.

