"L'amore non è violenza"

CAMPOBASSO. «Oggi 25 Novembre si celebra nel mondo la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza istituita Dale Nazioni Unite nel 1999. Essa rappresenta un importante problema di sanità pubblica, oltre che una violazione dei diritti umani.

La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e produttiva della donna. Le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli. Quindi occorre che tutti indistintamente si adoperino per porre fine a questa devastante violenza. Bene ha fatto il Governo ad approvare una nuova legge antiviolenza. Ma non basta occorre anche e soprattutto una formazione culturale su tale problema, sia scolastico che familiare. Un fraterno saluto a tutti voi con la viva speranza che le cose possano cambiare». Luigi Pietrosimone, Coordinatore Fnp-Cisl.