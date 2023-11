Granchio blu, proroga per le domande

TERMOLI. Il Masaf ha pubblicato la Circolare n. 0649402 – Decreto ministeriale n. 587931 del 23 ottobre 2023 – “Contrasto alla diffusione del granchio blu “Callinectes sapidus e Portunus segnis”. Proroga chiusura piattaforma online per il caricamento delle domande. In considerazione che nelle giornate del 22 e 23 novembre la piattaforma non è stata accessibile per problemi informatici, il termine di chiusura è posticipato al 28 novembre alle ore 24.