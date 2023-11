"Rispetto, un percorso da fare insieme"

LARINO. In prossimità della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Larino, di concerto con l'Istituto Omnicomprensivo Magliano e l'Ordine degli Psicologi del Molise, organizza una tavola rotonda per approntare un percorso condiviso, finalizzato alla promozione di un sempre più necessario cambiamento culturale.

Con l'occasione il giornalista e scrittore Giovanni Mancinone presenterà il suo libro "Mostri. Quando non c'è più l'amore".

Martedì 28 novembre, ore 18, Sala Freda. Non mancate.

Saluti: Giuseppe Puchetti, Sindaco di Larino, Iolanda Giusti, Assessore alle Pari opportunità, Emilia Sacco, Dirigente scolastico.

Interventi: Tina De Michele avvocato, Alessandra Ruberto presidente Ordine degli Psicologi del Molise, Giovanni Mancinone giornalista, Eleonora Moro consigliera comunale.

Letture a cura dell'Aps InCerchio - Compagnia Teatrale Amatoriale di Larino.

Con la partecipazione della WebTv del Liceo "D'Ovidio" di Larino.

Modera: Graziella Vizzarri.