Carta d'identità elettronica: sabato 2 dicembre l'open day

TERMOLI. Nell’ambito delle attività previste per le prossime attività natalizie, al fine di andare incontro alle molteplici esigenze dei cittadini che intendono intraprendere un viaggio all’estero, e che non possono recarsi presso gli uffici nei giorni di apertura ordinaria, per gli studenti fuori sede che rientrano per le vacanze e che vogliono rinnovare il documento d’identità, l’Amministrazione Comunale di Termoli ha disposto l’OPEN DAY per la carta d’ identità elettronica con l’apertura straordinaria dello sportello Anagrafe per il rilascio della stessa (C.I.E) nei seguenti giorni e orari:

2 dicembre 2023 dalle ore 9,00 alle ore 13,00

8 dicembre 2023 dalle ore 9,00 alle ore 12,00

16 dicembre 2023 dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Per richiedere il nuovo documento basterà presentarsi allo sportello Anagrafe, senza appuntamento, nei giorni e negli orari indicati, muniti di vecchia carta d’identità, tessera sanitaria e fototessera recente; in caso di smarrimento/furto, di denuncia, altro documento di riconoscimento, tessera sanitaria e fototessera recente; nel caso di minori occorre la presenza di entrambi i genitori o di un solo genitore munito di assenso dell’altro genitore al rilascio della carta d’identità valida per ‘espatrio.

Il costo per il rilascio ordinario è di complessivi € 22,50 mentre in caso di smarrimento/furto il costo è di € 28,20.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 ed il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17, 0875712255, 0875712259.