La molisana Giulia Basile hairstylist di Miss Europe

in vetrina

in vetrina gio 30 novembre 2023

MONTEFALCONE NEL SANNIO. Giulia Basile, originaria di Montefalcone nel Sannio è stata selezionata per far parte del team ufficiale del concorso Miss Europe. All’interno del team si è contraddistinta per la sua professionalità, talento e determinazione.

Partecipare ad eventi come questi è motivo di grande soddisfazione e orgoglio personale ma anche di considerevole rappresentanza della sua amata realtà.

Sono tanti gli impegni e i sacrifici che la strada del successo inevitabilmente porta con sé, ma tante sono anche le soddisfazioni, per cui le rivolgiamo tutto il nostro caloroso affetto, augurandole una buona fortuna.