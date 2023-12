Sala riunioni dell'Usr Molise intitolata al compianto Giuseppe Fabio Calandrella

Per non dimenticare

CAMPOBASSO. Il prossimo 6 dicembre, alle ore 10:30, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise terrà la Cerimonia di intitolazione della “Sala Riunioni dell’Usr” (sita al piano terra della Sede centrale in via Garibaldi, 25 a Campobasso) al dirigente tecnico Giuseppe Fabio Calandrella, scomparso lo scorso anno.

Il dottor Calandrella è stato un punto di riferimento insostituibile per l’Ufficio Scolastico Regionale e per oltre 30 anni ha posto la sua esperienza e la sua professionalità al servizio di questo Ente e dell’intera Comunità scolastica molisana.