Imbarco marittimo su "Anna Guidotti"

TERMOLI. Al fine di dare massima diffusione, si informa che alle ore 9 del giorno 22 dicembre 2023 verrà effettuata una chiamata per l’imbarco di n° 1 (uno) marittimo in possesso del certificato di competenza di direttore di macchina su unità con apparato motore compreso tra 750 e 3000 kw disponibile ad imbarcare in qualità di direttore di macchina con contratto c.c.n.l. settore traffico, sulla M/n denominata “Anna Guidotti” iscritta nei registri internazionali di Pescara al n. 009, avente porto base/logistico nel porto di Termoli.

l marittimo/i interessati dovranno presentarsi presso l’ufficio A/S di questa Capitaneria di porto entro e non oltre le ore 9 del giorno 22/12/2023, significando che, trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’esito chiamata sarà considerata negativa.