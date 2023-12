"Ciò che una maestra scrive sulla lavagna della vita non si cancella mai"

La classe F di via Mascilongo si è riunita con la maestra Marcella De Aloisio (Monaco) per la seconda volta dopo 47 anni. Un momento toccante e intenso come se non si fossero mai persi di vista.

Tornare indietro nel tempo, con l'affiatamento di allora, i ricordi e i racconti della maestra sono stati davvero intensi.

A sorpresa, poi, gli ex allievi sono andati a trovare la maestra Luigia Mirizio (Ninni). Le due maestre così si sono potute riabbracciare dopo tanto tempo.

