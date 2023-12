Dal basso all'alto Molise: la storia di Giovanna D'Angiò I

Il professor Luigi Pizzuto presenta ad Agnone, giovedì 7 dicembre, alle ore 17, presso Palazzo San Francesco nella sala del Consiglio, il volume dell'editrice Lampo dal titolo “Giovanna I d’Angiò” Storia, Leggenda, Teatro e Poesia". Al centro dell’attenzione un personaggio tutto al femminile, protagonista all’epoca del Trecento napoletano.

Giovanna I d’Angiò è uno dei personaggi femminili più interessanti del Medioevo. Una donna fuori dal comune per la sua epoca. Sebbene per secoli sia stata descritta, in modo diffamatorio, come una donna crudele, peccatrice e lussuriosa. Gli studi recenti riabilitano questa figura straordinaria. Come viene precisato a chiare note nel libro ben documentato che presentiamo. La regina ha saputo governare con saggezza, generosità e tanto coraggio. Era una donna colta, raffinata e autoritaria, ma anche emancipata. Ha mostrato sempre uno spirito caritatevole verso i poveri.

È stata fondatrice di chiese, conventi ed ospedali dove accogliere i più bisognosi. Ha conosciuto Giotto, Petrarca, Santa Caterina da Siena, e Santa Brigida. Giovanni Boccaccio l’ha definita gloria non soltanto delle donne, ma anche dei re. Dopo quattro mesi di prigionia, venne ammazzata il 27 luglio 1382 nel nostro castello dai sicari di Carlo di Durazzo, che lei aveva cresciuto e amato come un figlio. In quanto scomunicata non ebbe diritto ad un funerale cristiano. Fu seppellita a Napoli in un luogo segreto per cancellare la memoria di un personaggio ritenuto all’epoca molto scomodo. Ma tra storia e leggenda il suo ricordo oggi è ancora vivo. E non ancora si spegne affatto.

Ad Agnone interverranno il vice sindaco Giovanni Di Nucci, Ida Cimmino del centro studi alto Molise "Luigi Gamberale", Gabriella Paduano storica dell'arte, Bruno Cerimele "Il fondo antico di Agnone" e l'autore del libro Luigi Pizzuto.