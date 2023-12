Autovelox sulla statale 87: il calendario

TERMOLI. Pubblicato ieri l'avviso da parte del comandante della Polizia municipale, Pietro Cappella, inerente al calendario per l'installazione temporanea di postazione mobile presidiata, in parole povere l'autovelox, per il controllo delle velocità del traffico veicolari sulla statale 87, al km 219,800, in direzione Larino-Termoli.

Nel mese di dicembre sono 8 le mattinate dedicate, compresa quella odierna.