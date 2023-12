Una stella di Natale contro la leucemia

GUGLIONESI. Domani, venerdì 8 dicembre, dalle 10 alle 13 i ragazzi della pro loco Colleniso di Guglionesi, scendono in piazza a Castellara, con le Stelle di Natale per l'Ail.

«Per i pazienti ematologici ci sono stelle che fioriscono anche nei momenti più difficili, sono le Stelle di Natale Ail.

Per il secondo anno consecutivo siamo orgogliosi di poter sostenere la campagna dell'Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma. Aderiamo al circuito nazionale e ci troverete a Castellara il prossimo 8 dicembre dalle 10 alle 13. L'obiettivo di questa campagna è di raccogliere i fondi necessari per far crescere ricerca ed assistenza in tutta Italia e costruire insieme il futuro dei pazienti e delle loro famiglie.

Ringraziamo Stefania Zulli che ci ha dato quest'opportunità mettendoci in contatto con la Dottoressa De Michele.

Ci vediamo l'8 dicembre a Castellara».