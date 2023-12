Centro di raccolta chiuso domani a Campomarino

CAMPOMARINO. Avviso alla cittadinanza di Campomarino da parte dell'assessore all'Ambiente Anna Pollace: «In riferimento alla nota della ditta Impregico del 4 dicembre scorso, si comunica che in vista della festività di domani, venerdì 8 dicembre 2023, sarà eseguita regolarmente la sola attività di raccolta prevista da calendario per le utenze domestiche e non. Il centro di raccolta resterà chiuso».