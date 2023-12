La dea bendata bacia Riccia: colpo da mezzo milione di euro

RICCIA. Festa grande a Riccia, in provincia di Campobasso, grazie al 10eLotto. Nel concorso di giovedì 7 dicembre, come riporta Agipronews, nella località molisana è stata centrata una vincita da 500mila euro grazie a un “9 Doppio Oro” in un'estrazione della modalità frequente, in seguito a una giocata del valore di 3 euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20 milioni di euro, per un totale di 3,5 miliardi da inizio anno.