Interrotto flusso idrico a Larino

LARINO. Si informa la popolazione che nel corso dei lavori di posa della fibra ottica si è verificata una rottura alla condotta principale per cui si è interrotto il flusso idrico in tutta la città. La ditta incaricata dei lavori di ripristino è al lavoro per ripristinare al più presto il normale utilizzo dell’acqua.