Salvatore e Marisa: 50mila euro ad "Affari tuoi" per la coppia molisana

SAN GIOVANNI IN GALDO. Nella puntata di lunedì 11 dicembre, sulla rete ammiraglia della Rai, nella trasmissione condotta da Amadeus “Affari tuoi”, tutto il Molise ha tifato per la coppia di San Giovanni in Galdo, Salvatore e Marisa.

Salvatore, presente per ben 29 puntate, è stato il protagonista del gioco dei pacchi e in compagnia della sua ragazza con coraggio è andato sino in fondo rifiutando offerte e cambi con il pacco numero 5, vincendo 50 mila euro.

Ha sfidato il dottore, rifiutando la prima offerta di 29mila euro e due cambi pacco. I due fidanzati hanno scelto di proseguire la partita. Hanno scartato ben 4 pacchi blu cercando di tutelare i 200milaeuro.

Il dottore ha cercato di far cambiare il pacco per la terza volta, ma Salvatore e Marisa, hanno deciso di non fare lo scambio. Con questo tentativo, però, sono andati via i 300mila euro.

I fidanzati non si sono persi d’animo e hanno continuato a giocare, andando fino in fondo.

E nel loro pacco, il numero 5, c’erano 50mila euro.