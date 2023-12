All'emporio solidale "Ti Senghé" l'open day per la raccolta di dolci natalizi

TERMOLI. Sabato 16 dicembre 2023 l’emporio solidale Ti senghé della Caritas diocesana di Termoli – Larino rimarrà aperto per un open day dal sapore tutto natalizio.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 sarà possibile donare all’emporio panettoni, pandori e torroni che verranno poi messi a disposizione delle famiglie in situazione di bisogno che usufruiscono del servizio dell’emporio. Chi vive situazioni di difficoltà socio – economica può accedere all’emporio, nato nel 2021, grazie ad una tessera punti erogata dal Centro di Ascolto Caritas con la quale fare la spesa acquistando i prodotti in punti anziché in euro. Al momento sono più di 200 le famiglie del territorio basso molisano che usufruiscono di questo servizio.

“Sappiamo di chiedere tanto alla comunità – affermano Vito Chimienti ed Anna Bernardi, direttori della Caritas diocesana di Termoli – Larino – ma siamo anche grati e consapevoli della generosità con cui la comunità ha risposto agli appelli fatti fino ad ora. Un piccolo gesto di solidarietà potrà aiutare tante famiglie a festeggiare con più serenità il Natale”.