Il trittico di Santa Lucia

GUGLIONESI. Il culto di Santa Lucia a Guglionesi è antichissimo pensate che il carro che trasportava il Sacro corpo di Sant'Adamo si fermò proprio dove era la Chiesa di Santa Lucia. Il Canonico Rocchia scrive: "Santa Lucia. In questa chiesa fermossi il Corteo che trasportava il Corpo di Sant’Adamo nel 1102. I suoi ruderi erano vagamente indicati da’ nostri vecchi". I ruderi si trovano al colle denominato Monte Antico.

La figura di santa Lucia, nel corso dei secoli, è stata fonte di ispirazione non soltanto sul piano strettamente religioso e teologico, ma anche artistico.

Secondo Salvatore Greco Santa Lucia, nelle tre cantiche, diventa il simbolo della "grazia illuminante", per la sua adesione al Vangelo sino al sacrificio di sé, dunque "via", strumento per la salvezza eterna di ogni uomo, oltre che del Dante personaggio e uomo.

Questa interpretazione religiosa della personalità storica della vergine siracusana, quale Santa che illumina il cammino dell'uomo nella comprensione del Vangelo e nella fede in Cristo, risale già ai primi secoli della diffusione del suo culto.

Nella vecchia chiesa Madre vi era la Cappella e suo Altare di S. Lucia, S. Leonardo e S. Lorenzo. Nella foto vediamo al centro Santa Lucia con il suo emblema cioè la coppa con gli occhi e la palma del martirio insieme al vangelo. L'emblema degli occhi in realtà venne inserito dagli artisti nel Quattrocento, e non si capisce bene se alla martire gli vengono cavati gli occhi o si è strappa da sé. L'episodio in cui Lucia si sarebbe strappata - o le avrebbero cavato - gli occhi. L'emblema degli occhi sulla coppa, o sul piatto, sarebbe da ricollegarsi, più semplicemente, con la devozione popolare che l'ha sempre invocata protettrice della vista a motivo del suo nome Lucia (da Lux, luce).

L'opera non è firmata; l'artista è sconosciuto si presume che sia del XVI secolo, ritrae Santa Lucia tra San Lorenzo e San Leonardo. Dipinto olio su tavola (ex cappella chiesa Madre di patronato famiglia De Finis). La palma che appare in mano è simbolo di martirio, dell’albero della vita, della vittoria, dell’ascesa, della Rinascita e dell’Immacolata. Nella cuspide vediamo la Madonna con Gesù Bambino.

Patrona della vista

È considerata dai devoti la protettrice degli occhi, dei ciechi, degli oculisti, degli elettricisti e degli scalpellini e viene spesso invocata nelle malattie degli occhi.

È considerata per tradizione, la patrona della vista e di tutti coloro che ne soffrono, come i non vedenti, i miopi, gli astigmatici.

Esiste anche una tradizione legata ai "doni di santa Lucia", figura omologa dei vari san Nicola, Babbo Natale, Gesù bambino, Befana e altri che, durante i secoli, hanno sostituito l'antico culto degli avi nell'immaginario infantile.

Santa Lucia porta i doni ai bambini ormai dal XIV secolo, da quando i nobili veneziani, nel giorno dedicato alla Santa, facevano doni ai bambini. Secondo l'usanza, i bimbi scrivono una lettera alla Santa, elencando i regali che vorrebbero ricevere e dichiarando di meritarseli, essendo stati bravi e obbedienti durante l'anno.

La sua festa liturgica ricorre il 13 dicembre. Antecedentemente all'introduzione del calendario gregoriano (1582), la festa cadeva in prossimità del solstizio d'inverno (da cui il detto "santa Lucia il giorno più corto che ci sia"), ma non coincise più con l'adozione del nuovo calendario (differenza di 10 giorni). La celebrazione della festa in un giorno vicino al solstizio d'inverno è probabilmente dovuta alla volontà di sostituire antiche feste popolari che celebrano la luce e si festeggiano nello stesso periodo nell'emisfero nord.

In realtà la festa della luce esisteva già, poi in seguito il cristianesimo ne ha fatto suo.

La festa ha origine matrifocale ed è collegata al culto della doppia ierofania “luce/buio” della dea madre. Uno dei suoi nomi in questo caso è lucina, la dea celeste artemide-diana e insieme la dea tellurica demetra-giunone.

Nicolino Del Torto