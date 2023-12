"Casacalenda 1934, il coraggio di una donna"

TRIVENTO. La storia di una donna tenace, intraprendente, determinata e, soprattutto, coraggiosa: la maestra di scuola elementare Italina Mastroiacovo, originaria di Trivento. Rientra in Molise dopo circa dieci anni di insegnamento tra Piemonte e Val d’Aosta e le assegnano come sede Casacalenda. Proprio qui, nel 1934, si renderà protagonista di un ardito esposto indirizzato a più Autorità, contro ingiustizie e prepotenze perpetrate da alcuni esponenti delle locali gerarchie fasciste. Seguono carteggi infuocati e trasferimenti di sede. Insegnerà a Trivento soltanto nell’ultimo scorcio della carriera. Italina non è né antifascista né sovversiva: chiede solo il rispetto di leggi, regole e buon senso.

"Casacalenda 1934, il coraggio di una donna" è il libro di Antonio Lanza e Giuseppe De Bona che verrà presentato a Trivento sabato 16 dicembre, presso il centro polifunzionale comunale alle ore 18.