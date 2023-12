“Antonio Zara, una vita per l’Italia”

SAN FELICE DEL MOLISE-CAMPOBASSO. Il Comandante regionale Molise, generale Luca Cervi, ha il piacere di invitare gli organi d’informazione alla Cerimonia Commemorativa del 50° Anniversario dell’eroico sacrificio del Finanziere M.O.V.M. Antonio Zara, che si terrà il giorno 18 dicembre 2023 in San Felice del Molise a partire dalle ore 10.30, presso il Monumento dei Caduti, e a seguire presso il Centro Funzionale C.O.C.

L’invito è esteso all’evento che si svolgerà nella stessa giornata, a partire dalle ore 16:30, in Campobasso, presso la Casa della Cultura - Palazzo Ex G.I.L, con la presentazione del Volume “Antonio Zara, Una Vita per l’Italia” dello storico e giornalista del TGR Molise, dottor Sergio Bucci.

Si ringrazia anticipatamente per la gradita presenza.