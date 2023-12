Cento presepi in Vaticano: c'è anche una natività di Termoli

TERMOLI. Anche un presepe molisano, proprio di Termoli, è stato selezionato per la mostra dei "Cento Presepi" in Vaticano con un'opera della signora Maria Antonietta Iantomasi di Termoli realizzata esclusivamente all'uncinetto con la figura di papa Francesco che reca sulle spalle "la pecorella smarrita" per ricongiungerla al gregge nel cammino di pace e di salvezza verso la grotta di Betlemme.

Un augurio di pace per la Palestina.