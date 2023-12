L'odg Molise va in vacanza

CAMPOBASSO. L’Ordine dei Giornalisti del Molise comunica che l’apertura al pubblico degli uffici sarà interrotta dal giorno 22 dicembre al 9 gennaio. Per particolari esigenze, ci si può rivolgere a tutti e 9 i componenti del direttivo. Chi avesse bisogno di certificati ed altra documentazione può anche mandare una mail o una pec. Chiunque abbia bisogno di timbrare i tesserini su Termoli, può chiedere al consigliere Andrea Nasillo.

Chiunque abbia bisogno di timbrare i tesserini su Isernia, può chiedere al consigliere Mauro Gioielli o al presidente Enzo Cimino; Chiunque abbia bisogno di timbrare i tesserini su Campobasso, può chiedere al segretario Marcella Tamburello, al tesoriere Luigi Albiniano, al vice presidente Cosimo Santimone ed al presidente Enzo Cimino.

Per ogni esigenza potete rivolgervi in sede. Grazie L’occasione è gradita per porgere i più sinceri auguri natalizi, per l’anno nuovo e l’Epifania ad iscritti e familiari