Festività natalizie al Macte: "Vi aspettiamo al museo"

TERMOLI. «Nel 2023 abbiamo ospitato la mostra collettiva sub a cura di Michele D’Aurizio, in estate la 63ma edizione del Premio Termoli, e ora la mostra per il centenario di Jacovitti, Tutte le follie di Jac!, a cura di Luca Raffaelli, che ci accompagnerà fino al 24 febbraio 2024. QUI potete rivivere alcuni dei momenti e protagonisti dell’anno al MACTE.

Sono felice di comunicarvi che sono stata riconfermata nel mio incarico di direttrice e nel 2024 continuerò il programma con mostre, eventi, presentazioni e commissioni digitali e dal vivo.

Siamo felici della vostra crescente partecipazione, grazie alle scuole del circondario e alle insegnanti che le accompagnano e a tutta la squadra del Macte che rende accessibile l’offerta del museo al pubblico e alla comunità. In occasione delle festività, il Macte sarà aperto e visitabile nei seguenti giorni 23, 28-29-30 dicembre e 3-4-5 gennaio dalle ore 10-13 e 15-19. L'ingresso è gratuito. Vi auguriamo Buone Feste e vi aspettiamo al museo». Caterina Riva e il team del Macte.

Prossimi eventi al museo

20 gennaio: Laboratorio di Fumetto con Alessia Fattore

3 febbraio: Il fotografo Simone Donati presenta Varco Appennino