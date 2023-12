Concerto di Natale col Coro Polifonico

CAMPOMARINO. L’Associazione “Borgo Antico” è lieta di invitare tutti gli appassionati al “Concerto di Natale 2023” del Coro polifonico di Campomarino, diretto dal Maestro Ottavio D’Eugenio.

L’appuntamento con canti e musiche natalizie è per questa sera, mercoledì 20 dicembre alle ore 21, presso la Chiesa del Santo Spirito di Campomarino. Un momento delicato e coinvolgente per uno scambio di auguri per le imminenti festività natalizie.