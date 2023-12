Un momento di preghiera per Alessandro Mignogna

CAMPOBASSO. "In Cristo tuo Figlio, nostro salvatore rifulge a noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata". (Dalla Liturgia)

Oggi, mercoledì 20 dicembre, alle ore 20 momento di preghiera in parrocchia per sostenere la famiglia Mignogna e pregare per il piccolo Alessandro.