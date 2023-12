"Aiutiamo gli animali"

TERMOLI. Oipa sezione Termoli, promuove la nona edizione della raccolta alimentare per i nostri amici a 4 zampe, come di consueto presso il rivenditore Verì, che li accoglie sempre con tanto entusiasmo.

"I clienti del punto vendita hanno sempre risposto bene alla colletta. Ve lo chiedo a gran voce, non posso più farcela da sola, mi occorre il vostro aiuto per sfamare i tanti animali meno fortunati, mi troverete come sempre nel punto vendita tutto il giorno vi aspetto". Luigina.





Domani, giovedì 21 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20, ci sarà la raccolta presso il rivenditore Verì in via dei Lecci 57 a Termoli.