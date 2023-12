Maria Elisabetta Eremita, Cavaliere al merito della Repubblica italiana

CASACALENDA. Dottoressa Maria Elisabetta Eremita, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

"È stato un onore per me aver preso parte alla cerimonia che stamattina, in Prefettura, ti ha insignita di questo titolo per meriti che tutti noi, tuoi concittadini, ti riconosciamo. Le mie parole non saranno mai abbastanza per ringraziarti, a nome di tutti, per la missione a cui hai dedicato la tua vita. Sempre col sorriso, senza mai fermarti, sei diventata un riferimento, un faro, per tutti noi.

E lo sei ogni giorno. Una donna di straordinaria caratura morale che con spirito di abnegazione ha dedicato anima e cuore al prossimo.

Siamo tutti orgogliosi di te.

Ad maiora, Marilisa!

La Sindaka.

Ps. In questo giorno ti ho portato con me, Biagio, che hai voluto fortemente questo riconoscimento per una amica".