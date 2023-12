Lavori urgenti dell'Enel, venerdì Corso nazionale senza energia elettrica

TERMOLI. Così come appreso da E-Distribuzione, l'amministrazione comunale informa che domani, 22 dicembre 2023, dalle ore 9 e fino a conclusione intervento, in Corso Nazionale a Termoli, si procederà con l'interruzione programmata dell'energia elettrica a causa della sostituzione di una cassetta di sezionamento stradale danneggiata e garantire così la salvaguardia dell'intervento per il lavoro necessario ed urgente in quanto la medesima cassetta è collocata, tra l'altro, in zona ad alta concentrazione di persone in questo periodo natalizio.