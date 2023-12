Don Luigi Mastrodomenico

BONEFRO. Comunità locale in festa per i 40 anni di don Luigi Mastrodomenico.

«È un giorno speciale per te, per tutti noi. Un momento per esprimere gratitudine al Signore Gesù Cristo per il grande dono della vita, per accogliere con gioia la bellezza dell'amore condiviso, donato e ricevuto in tanti momenti con lo sguardo rivolto sempre verso colui che ci dà forza, speranza e pace.

La tua presenza, la tua bontà d'animo, l'esserci in ogni situazione ci accompagnano lungo il cammino rinnovandoci il senso di una fede piena di amore fondata sulle relazioni. Auguri per i tuoi quarant'anni, carissimo don Luigi, con ogni grazia e benedizione dal Cielo... con affetto dalla comunità di Bonefro».