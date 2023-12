"La consegna dei doni ai bimbi della scuola dell'infanzia"

URURI. "La consegna dei piccoli regali ai bambini della scuola dell'infanzia è come seminare sogni e sorrisi. In ogni pacchetto, c'è un frammento di gioia che crescerà nei loro cuori, creando ricordi che dureranno per sempre.

È un gesto semplice, ma carico di significato, che contribuisce a rendere il periodo natalizio davvero magico per i più piccoli.

Buon Natale a tutti i nostri ragazzi". Il Sindaco Laura Greco e l’amministrazione comunale di Ururi.