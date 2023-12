La gara di solidarietà per gli animali non si ferma mai

TERMOLI. La gara di solidarietà per gli animali non si ferma mai.

Ieri, per tutta la giornata, si è svolta presso il rivenditore Verì la raccolta alimentare per gli animali: l’obiettivo è dare un concreto aiuto ai tanti randagi che, sfortunatamente vengono abbandonati sul territorio di Termoli e paesi limitrofi.

"Come sempre i clienti, affezionati a Verí e che riconoscono l’impegno di una volontaria che opera sul territorio, non ci hanno delusi. Adesso abbiamo un pensiero in meno, i miei randagi, cani più sfortunati, hanno di che sfamarsi. Grazie a tutti.

Grazie anche a Termolionline che ci permette di sponsorizzare queste giornate, insieme siamo più forti. L'amore che ci metto in quello che faccio ci ha premiato. Buon Natale a tutti, Luigina".