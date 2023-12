Non ci sono posti liberi per il "Feel the joy gospel choir" a Termoli

TERMOLI. Non ci sono posti liberi per il "Feel the joy gospel choir" a Termoli.

«Siamo spiacenti di comunicare che purtroppo, per il concerto di stasera all’Auditorium Comunale di via Elba, in occasione del concerto live dei Feel the Joy Gospel Choir, non ci è pervenuta nessuna disdetta, quindi la situazione resta immutata e non ci sono posti liberi. Si raccomanda di evitare di recarsi al concerto senza un titolo di ingresso (cartaceo o digitale) recante il codice (a barre o QR), anche al fine di evitare problemi di sicurezza».

La comunicazione pervenuta dal presidente dell'associazione Jack, Michele Macchiagodena.