SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Questa sera, alle ore 22, al Bobby's Live di San Giacomo degli Schiavoni presentazione dei libri: “Giovani, ribelli e sognatori. Una generazione non raccontata che sognava la rivoluzione negli anni 80” a cura di Italo Di Sabato, edizioni Casa del Popolo e "Cambiare il mondo con il rap" libro della band romana Assalti Frontali. Una presentazione dinamica che spazia tra reading, racconti, rap, e rime

La serata sarà aperta, dalla presentazione del libro a cura di Italo Di Sabato dal titolo "Giovani, ribelli e sognatori", edito da Casa del Popolo, che racconta di un gruppo di ventenni che all'inizio degli anni '80 del secolo scorso dedicarono la loro giovinezza alla militanza politica in un paesino del Molise, Palata. Una generazione che è “nata troppo tardi”, che non ha vissuto il ‘68, che ha attraversato gli ultimi fuochi sul finire degli anni Settanta e catapultata negli anni Ottanta con il sogno di cambiare il mondo e con il movimento in piena fase di “riflusso”.

A seguire presentazione del libro “Cambiare il mondo con il rap” di Militant A è voce e guida dello storico gruppo Assalti Frontali, considerato tra i gruppi rappresentanti e pionieri del rap politicizzato in Italia e con cui ha all'attivo 10 dischi che raccontano in musica le lotte del nostro paese.

Militant A conduce laboratori rap nelle scuole e da questa attività è nato il libro “Cambiare il mondo con il rap”, un viaggio nelle classi elementari, medie e licei, che coinvolge Montessori e Grandmaster Flash, i centri sociali, Don Milani e Simonetta Salacone, la preside della scuola Iqbal Masih di Roma che per prima gli disse: “Tu che fai rap nelle strade perché non vieni a farlo dentro scuola coi ragazzi?”.

Un altro modo di insegnare è possibile. Un viaggio nell’arteducazione, nell’educare con l’arte.

Dove la parola educare torna alla radice del suo significato: ex-ducere, tirare fuori.

Tirare fuori il fuoco che i ragazzi hanno dentro.

A chiusura di serata DJ set rap/funky a cura di Bella Sto'.