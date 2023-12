Un Servizio civile... natalizio

MONTENERO DI BISACCIA. Nuova incursione social da parte della sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, anche in questa Vigilia di Natale: «I nostri piccoli hanno scritto la loro lettera a Babbo Natale che ad un certo punto è arrivato per davvero… dolci, caramelle e tombolata per un bel gruppo di bambini festanti… grazie ai ragazzi del Servizio Civile per questa bella iniziativa natalizia!»

