San Felice cardio-protetta grazie all'Avis

SAN FELICE DEL MOLISE. Essere una comunità cardio-protetta è un valore insindacabile. Lo è ancora di più in una realtà, come quella di San Felice del Molise, dove gli ospedali di riferimento non sono così vicini, basti pensare a Termoli, Campobasso e Vasto.

Un presidio di maggiore sicurezza è quello che è stato insediato stamani in paese, dalla locale sezione Avis, che ha donato al Comune un nuovo defibrillatore che sarà posizionato all'ingresso del Municipio.

"Grazie per questo importante dono che va ad aggiungersi a quello già presente presso la Casa di Riposo e contribuisce a rendere la nostra comunità cardio-protetta", le parole del primo cittadino Corrado Zara.