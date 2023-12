Auguri di buone feste e buon 2024 dall'Anmi

TERMOLI. L'Anmi, Associazione nazionale marinai d'Italia Termoli, nell'augurare a tutta la cittadinanza buone feste e buon 2024, coglie l'occasione per ricordare che la sede Anmi in Piazza dei Pescatori 23, ogni domenica mattina dalle ore 10 alle ore 11.30 è aperta per l'iscrizione di nuovi soci e il rinnovo tessere 2024.

Franco Cappella