Più alberi: a dimora otto essenze in via Pertini

TERMOLI. Domani, mercoledì 27 dicembre, ci incontriamo in via Pertini per mettere a dimora 8 nuovi alberi. L’appuntamento è alle 11 all’altezza del campetto di calcio. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’iniziativa è a cura del Comitato cittadino Più Alberi che ha come scopo quello di promuovere attività in favore degli alberi della città.