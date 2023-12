Tutti in pista con "il ghiaccio che scioglie le barriere"

TERMOLI. Una vera e propria strenna natalizia è in arrivo sabato 30 dicembre in piazza Monumento, a Termoli. Un segnale di particolare attenzione a coloro che non ne ricevono mai a sufficienza dal territorio in cui vivono, perché l’inclusione non è un traguardo, ma una missione.

«Il ghiaccio che scioglie le barriere». Una interessante iniziativa a sfondo sociale è quella promossa dall’associazione culturale Eventi Arte e Spettacolo di Termoli, in collaborazione con la Fondazione Millennium, che metteranno a disposizione la pista di ghiaccio di piazza Vittorio Veneto gratuitamente a ragazzi diversamente abili da comunità e case famiglia e a persone con disabilità psico-motorie insieme ai loro accompagnatori, saranno aiutati dal personale addetto alla pista.

La finalità è quella di sottolineare come il pattinaggio, praticato come attività sportiva a livello non agonistico, possa favorire un percorso di inclusione di persone con handicap nel tessuto sociale. Dalle ore 16 alle ore 17. È gradita la prenotazione al numero 388.7959080.