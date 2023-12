Verso il Capodanno in piazza Monumento

TERMOLI. La piazza di Termoli, piazza Monumento, per intenderci, è pronta per esplodere a mezzanotte e brindare al nuovo anno. "Do you remember" è il refrain di questa serata di San Silvestro riservata alle mitiche musiche dagli anni '80 agli anni duemila.

Galleria fotografica