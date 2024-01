A Larino il "Gran galà lirico di Capodanno"

Stasera, 2 gennaio, ore 20.30, non perdete l'appuntamento con Kalós Ensemble, Orchestra da Camera di Campobasso: un programma musicale ricchissimo per festeggiare insieme e nel migliore dei modi, tra le mura della nostra Cattedrale, l'arrivo del 2024. Non mancate. Buon anno a tutti i larinesi!