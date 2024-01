"Sotto il manto di Maria a San Martino in Pensilis"

SAN MARTINO IN PENSILIS. Attestato di grande fede, quello che si svolge a San Martino in Pensilis il 1° gennaio, in occasione della messa dedicata a Maria Santissima Madre di Dio.

Tutti i fedeli, nella chiesa si sono ritrovati sotto il "Manto di Maria" che si allarga e si allunga per tutta la lunghezza e la larghezza della chiesa.

Un manto di velo lungo quaranta metri per affidare tutti all'amore e alla protezione della Madonna.

La chiesa per la circostanza non riusciva contenere i presenti