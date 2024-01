Ururi celebra Luisa Occhionero: la neo centenaria

URURI. Luisa Occhionero spegne cento candeline.

Una giornata speciale per tutta la comunità di Ururi. Oggi, martedì 2 gennaio 2024, grande festa per i cento anni di Luisa Occhionero. Una donna di spiccata intelligenza che ha condiviso nella sua casa di via Trinità un momento importante insieme alla figlia Emilia, alle nipoti, al genero, ai parenti e a tutta la popolazione.

Luisa, tra le altre cose, conosce a memoria la poesia Breus di Giovanni Pascoli e ha saputo trasmettere valori e preziosi consigli a tutte le persone che ha incontrato nel corso di una lunga vita fondata sull'amore, sulla bontà e sul rispetto reciproco. Buon compleanno alla centenaria con tanto affetto da tutti noi!

