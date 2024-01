Differenziata: la raccolta dell'Epifania nel "Basso Biferno"

Istruzioni per l'uso mer 03 gennaio 2024

BASSO MOLISE. In vista della festività del 6 gennaio la società IMPREGICO comunica che verrà effettuata la raccolta dell’organico prevista per tale data come da calendario, senza subire variazioni.

I Punti Ecologici e/o Centri Comunali di Raccolta resteranno chiusi il 06/01/2024.