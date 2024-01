Il "Marpesca" cerca un meccanico navale

TERMOLI. Si informa che alle ore 10 del giorno 10 gennaio 2024 verrà effettuata una chiamata d’imbarco per n. 1 marittimo in possesso del titolo professionale di “meccanico navale di 2ª classe”, iscritto nel registro pescatori, in regola con la vigente normativa sanitaria, disponibile ad imbarcare in qualità di “direttore di macchina” con contratto c.c.n.l. settore pesca sul motopeschereccio “Marpesca” iscritto al n. 002 delle matricole della Capitaneria di porto di Termoli, con porto base/logistico nel porto di Termoli, abilitato alla pesca mediterranea.

Il marittimo interessato dovrà presentarsi presso l’ufficio a/s di questa Capitaneria di porto entro e non oltre le ore 10.00 del medesimo giorno, significando che, trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’esito chiamata sarà considerata negativo.