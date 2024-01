Dal circolo "L'incontro" all'incontro... in circolo

TERMOLI. Una camminata di inizio anno in amicizia, quella per il corso Nazionale di Termoli con Luigi Rosati (Gigi) imprenditore nel ramo elettrodomestico e telefonia un vero pozzo di simpatia, il professore Bruno Petti che oggi risiede a Campobasso ha insegnato educazione fisica e basket a tanti giovani anche a campioni nazionali, Ilario Cannella ex vigile urbano, corridore amatoriale di ciclismo anche lui un uragano di simpatia, Luigi Caruso imprenditore nel campo artigianato e creazioni di gioielleria in oro, mente creativa dei commercianti di via XX Settembre e Luciano Germinario commerciante di prodotti ittici, gloria calcistica termolese con trascorsi anche a livello di calciatore professionista.

È quasi un evento in un colpo solo incontrare a passeggio sottobraccio 5 personaggi fieri rappresentanti della termolesità genuina e quasi scomparsa.