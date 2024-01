Un anno senza Mariangela Iorio

Per non dimenticare

Per non dimenticare lun 08 gennaio 2024

LARINO. A un anno dalla scomparsa dell'amata Mariangela Iorio in Fiscarelli, il marito Giovanni, il piccolo Mattia Nicola, i genitori, fratello, sorella e suoceri, con tutti i familiari, la ricordano con immutato amore e rimpianto: «Non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano...»

Una santa messa in suffragio sarà celebrata alle 18, nella basilica cattedrale di San Pardo, a Larino.