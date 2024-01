Il mercato settimanale di Larino si sposta a San Leonardo

LARINO. Il Comune di Larino, in vista del mercato settimanale previsto per domani, giovedì 11 gennaio, ha emanato la seguente ordinanza.

Preso atto che in Piazza Duomo e Piazza Vittorio Emanuele, sono ancora presenti le strutture legate alla manifestazione "Luminarie di Larino- Magia di Luci" che a causa delle avverse condizioni meteo non è stato possibile rimuovere e considerato che le strutture riducono sensibilmente lo spazio e rendono impossibile allestire in sicurezza i banchi di vendita; ravvisata, pertanto, la necessità di spostare il mercato settimanale dell'11 gennaio 2024, inizialmente previsto al Centro Storico, nella zona mercatale del Piano San Leonardo, per i motivi anzidetti, che non consentono attualmente lo svolgimento in totale sicurezza del mercato nella parte storica della Città, considerato che il mercato del Piano San Leonardo si svolge nelle seguenti strade: Corso Magliano, Largo Magliano, Largo Pretorio e Via Marco Tullio Cicerone;

ordina la sospensione della circolazione e della sosta in Corso Magliano, Largo Magliano, Largo del Pretorio e Via Marco Tullio Cicerone il giorno giovedì 11 gennaio 2024, dalle ore 07,00 alle ore 15.00, per consentire lo svolgimento del mercato settimanale.