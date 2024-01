Carnevale in piazza a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. L'associazione "Carro dei giovanissimi" invita tutti a partecipare all'evento "Carnevale in piazza", sabato 20 gennaio a San Martino in Pensilis a partire dalle ore 18 in piazza Umberto I°.

Dj Paky allieterà la serata, con la partecipazione straordinaria di Gigione e Dario D'Adderio.

In piazza ci saranno i gonfiabili e stand gastronomici.