Rinviato a sabato 27 gennaio il "Carnevale in piazza"

SAN MARTINO IN PENSILIS. L'associazione "Carro dei giovanissimi" rende noto che a causa delle previsioni meteo la manifestazione "Carnevale in piazza" di sabato 20 gennaio a San Martino in Pensilis viene rinviata a sabato 27 gennaio, sempre a partire dalle ore 18 in piazza Umberto I°.